Albuquerque pede ao Reino Unido “discriminação positiva” para a Madeira

O presidente do Governo Regional lamenta que a Madeira continue de fora do corredor turístico do Reino Unido, com quem diz já ter realizado “74 diligências diplomáticas” para tentar convencer as autoridades britânicas a adoptarem uma “discriminação positiva” em relação aos arquipélagos portugueses.

“Nós queremos retomar o turismo do Reino Unido e isto está-nos a prejudicar”, reagiu Miguel Albuquerque há instantes, quando confrontado com a decisão que mantém Portugal fora do corredor turístico do Reino Unido. “ Vamos continuar a insistir, não podemos fazer nada a não ser continuar a insistir através dos meios diplomáticos” canal que conta já com “74 diligências diplomáticas” realizadas na tentativa de abrir o corredor para a Região.

À saída da visita que realizou esta manhã ao Comando Operacional da Madeira, Albuquerque lamenta que a Madeira continue a apanhar ‘por tabela’ face à evolução da pandemia em Portugal Continental e em particular na região de Lisboa.

“Continua a ser um problema, mas fazemos parte do país e vamos tentar continuar a fazer as diligências no sentido de termos uma discriminação positiva, quer a Madeira, quer os Açores, porque neste momento não temos nenhuma situação de pandemia e precisamos de retomar o turismo do Reino Unido”, concretizou.