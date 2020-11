José Manuel Rodrigues lamenta morte de Juíza Conselheira

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento da Juíza Conselheira Laura Tavares da Silva, Juíza Presidente da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.

Em nome da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues destaca os “altos serviços” prestados à Região pela Juíza Conselheira e o “excelente relacionamento que sempre manteve com o parlamento madeirense”.

Laura Tavares da Silva exercia funções na Secção Regional da Madeira desde Maio de 2014, trabalho desenvolvido com “elevada competência técnica reconhecida por todos, notoriedade que se fez sentir também na passagem pelos Açores, onde foi Procuradora-Geral Adjunta na Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas”, salienta nota do Parlamento madeirense.

À família José Manuel Rodrigues dirige as mais sentidas condolências.