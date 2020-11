Webinar debate dignidade, igualdade e fundos comunitários

O Instituto de Desenvolvimento Regional realiza quarta-feira, 18 de Novembro, às 10h30, em colaboração com a Direcção Regional dos Assuntos Sociais, um webinar denominado ‘Promover a dignidade/Garantir a igualdade – O Contributo dos Fundos Comunitários para a Promoção da Igualdade de Oportunidades’.

O debate surge como resposta agravamento de desigualdade de oportunidades, fruto da recente crise económica e financeira já que a temática da Igualdade de Oportunidades foi assumida como uma questão central e uma vertente de política transversal da União Europeia (UE)

A ideia é incentivar todos os beneficiários deste Programa para a consagração voluntária dos princípios gerais de não discriminação e a promoção da igualdade.

Todos os beneficiários estão igualmente sujeitos ao regime jurídico da prevenção, da proibição e do combate à discriminação pela origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem.

A sessão de abertura contará com a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e o debate será encerrado pela Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar.

Contará ainda com a presença de Jéssica Vilela, da DG Emprego – Unidade Geográfica de Portugal e com o Presidente da Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (PO ISE), Domingos Lopes, ficando a moderação a cargo de Mariana Bettencourt, Diretora de Serviços de Igualdade e Cidadania.