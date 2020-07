Construção do Caminho Agrícola da Caldeira já arrancou

O executivo Câmara-lobense visitou hoje o arranque das obras de execução do Caminho Agrícola da Caldeira e Rancho, uma infraestrutura que servirá cerca de 60 explorações da principal zona de abastecimento de produtos hortofrutícolas da região.

A realização deste investimento surge no seguimento do compromisso assumido pelo executivo de Câmara de Lobos no seu manifesto eleitoral, para melhorar a rede de caminhos agrícolas do concelho. A obra representa um investimento na ordem de 1 milhão e 100 mil euros, financiado a 85% pelo PRODERAM, ficando o remanescente a cargo do orçamento municipal.

Segundo a autarquia, este novo arruamento servirá uma área agrícola da Caldeira e ficará dotado de diversas infraestruturas, com destaque para a melhoria da rede de rega, rede de distribuição de água potável, rede de saneamento básico e iluminação pública.

O caminho agrícola terá ainda dois ramais que se desenvolvem ao longo de 560 metros e que dotarão a zona de uma nova ligação entre o caminho da Areia e caminho do Terço A execução de uma nova rede de rega assume particular importância nesta intervenção, permitindo colmatar perdas existentes e facilitar o trabalho dos agricultores da zona.

Trata-se de uma “obra importante para a população do Rancho e Caldeira” que nasceu de uma necessidade assinalada pelos próprios, em Janeiro de 2018, aquando da inauguração das obras de alargamento da vereda da Calçada da Caldeira, a que o município prontamente acedeu, candidatando o projecto ao PRODERAM”, referiu Pedro Coelho.

Os terrenos para a execução do caminho foram cedidos, na sua totalidade, pelos produtores não existindo a necessidade de recorrer a expropriações. O prazo de execução é de 730 dias, estando prevista a sua abertura para Julho de 2022