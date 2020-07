A Câmara Municipal do Funchal avisa que, devido a uma intervenção urgente e inadiável na rede de água na Boa Nova, em São Gonçalo, será necessário interromper o fornecimento de água, entre as 9 horas e as 16 horas, nesta sexta-feira.

Arruamentos afectados:

- Estrada da Boa Nova

- Ladeira da Fonte

- Caminho da Fonte