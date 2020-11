Marítimo vence equipa secundária em jogo de preparação

O Marítimo venceu hoje a equipa B, por 4-3, numa partida que serviu para testar novas opções e manter o ritmo de jogo da formação que milita na I Liga portuguesa de futebol.

No Complexo Desportivo do clube 'verde rubro', a equipa principal terminou a primeira parte a vencer pela margem mínima, com um golo solitário a sair dos pés de Rodrigo Pinho.

Na segunda parte foram marcados seis golos, apontados por Lucas Áfrico, Kibe e Alipour pelo conjunto de Lito Vidigal, e pela equipa secundária por Gonçalo Duarte, Henrique e Mike Morais.

Os internacionais Amir, Zainadine e Milson foram as ausências já esperadas, por se encontrarem a representar as respetivas seleções.

A realizar treino condicionado estiveram o central Dejan Kerkez e o médio defensivo Jean Irmer, com lesões de pouca gravidade.

Já o argentino Jorge Correa não marcou presença no jogo de preparação por estar lesionado, sendo reavaliado ainda no dia de hoje.