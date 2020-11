Curso 'Eco na palma da mão no contexto pré-hospitalar' arrancou este sábado

Iniciou-se hoje o curso de 'Eco na palma da mão no contexto pré-hospitalar', que está destinado aos médicos que fazem parte da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

"O Serviço Regional de Protecção Civil adquiriu dois ecógrafos portáteis Sonostar Uprobe5C-PL, com o objectivo de enriquecer o desempenho da EMIR no que se refere à sua missão de servir a população ao mais alto nível", explica o SESARAM.



De modo a efectivar a sua aplicabilidade foi organizada uma formação que habilite todos os elementos médicos para a sua utilização.



"Estes aparelhos permitem realizar uma ultrassonografia no ambiente pré-hospitalar que servirá para aferir se o doente vítima de trauma tem sangue no abdómen, na cavidade torácica ou no pericárdio. Servirá, também, para o doente médico (não traumático) ver se tem discinésias da parede do coração ou tamponamento cardíaco", acrescenta.

Um elemento essencial dada a portabilidade do equipamento num programa da responsabilidade da médica Guida Castanha, Imagiologia, e da médica Paula Faria, Cardiologia, devidamente articulado com a realidade do pré-hospitalar.



Esta formação, por uma questão de integração de todos os médicos que prestam serviço na EMIR, será dividida em duas fases e é ministrada no Centro de Simulação Clínica da Madeira, sediado no Hospital Dr. Nélio Mendonça.