Diminuição do número de turistas na Madeira é preocupante

O Representante da República para a Madeira salientou hoje a situação critica que a Madeira vive devido à diminuição do número de turistas, fruto da pandemia, e apelou à solidariedade do Estado Português e da União Europeia.

Ireneu Barreto destacou ainda a necessidade da revisão do Estatuto Político Administrativo da RAM e das Leis de Finanças Regionais e Autárquicas considerando tais instrumentos fundamentais para a melhor harmonização e equidade entre todas as parcelas do País.

O representante recebeu em audiência João Ferreira, candidato às Eleições Presidenciais de 2021, no palácio de são Lourenço.