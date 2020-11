Estratégia política da JSD-M assente no emprego, habitação e ambiente

Emprego, habitação e ambiente são os três pilares da estratégia política da JSD-Madeira que envolverá “acções concretas no terreno”, mas também a auscultação às entidades regionais tutelam estas áreas, no sentido de serem apresentadas à Assembleia Legislativa Regional, via Grupo Parlamentar do PSD/M, “propostas que priorizem a juventude e que valorizem as suas necessidades e anseios”, defendeu hoje o líder da JSD-M na reunião da Comissão Política.

Bruno Melim abordou a vinda dos estudantes madeirenses no Natal e defendeu uma “solução intermédia e equilibrada” que salvaguarde a saúde pública e garanta o menor período de confinamento aos jovens que vêm a casa nesta altura do ano. A dupla testagem (a primeira no continente antes da viagem) é, o entender do Presidente da JSD/M, “uma opção que permite corresponder a este objectivo, em vez dos estudantes realizarem os dois testes já depois de estarem na Madeira e serem obrigados a permanecer isolados durante o tempo que medeia a sua realização”.