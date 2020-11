Miguel Albuquerque reforça apoio à JSD-Madeira

“Há 40 anos que a JSD-Madeira está na vanguarda e ao serviço da Região e é com os nossos jovens que iremos continuar a lutar contra a injustiça e a prepotência do Governo Central, em nome da autonomia, da liberdade do povo madeirense e do progresso da Madeira”, afirmou, esta tarde, o presidente do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, na Sessão de Encerramento do XXIII Congresso da 'jota'.

Na sua declaração, Albuquerque não só reconheceu a importância desta estrutura, como também manifestou o seu apoio ao trabalho que foi feito e que é preciso continuar a fazer pela Madeira e pelo Porto Santo. Um trabalho que, vincou, terá sempre na sua base “o que é melhor para os madeirenses e porto-santenses”.

Considerando a JSD-Madeira como um dos alicerces essenciais do partido e da própria Região e lembrando que é na JSD que são dados os primeiros passos na construção e afirmação política, individual e colectiva, Miguel Albuquerque sublinhou a importância da participação activa e do contributo dos mais jovens para a evolução do partido social-democrata, evolução essa tendente a garantir as melhores decisões e medidas a implementar em nome da população.

Ainda numa alusão ao formato digital como este Congresso se realizou, atendendo às limitações decorrentes da pandemia, Miguel Albuquerque deixou também uma palavra de confiança e de esperança para o futuro, garantindo que o Governo Regional "está preparado para ultrapassar mais este grande desafio e para continuar a lutar em nome do progresso, da qualidade de vida e do que o povo madeirense ambiciona e merece".

“Há sempre espaço para melhorar”

Assumindo que “há sempre espaço para melhorar e crescer”, o recém reeleito presidente da JSD-Madeira, Bruno Melim, fez questão de reiterar, nesta Sessão de Encerramento, “o orgulho que sente na sua estrutura, nos jovens a quem quer dar ainda mais voz e na Social-democracia que é, sem dúvida, o garante de que a juventude conta e tem condições para evoluir, na Região”.

Bruno Melim que, reiterando as três áreas fundamentais para o mandato que agora se inicia – o emprego, a habitação e a sustentabilidade ambiental – garantiu que irá continuar a lutar, ao lado dos seus militantes, para que sejam criadas mais e melhores condições aos mais jovens e para que estes possam viver melhor e cumprir os seus sonhos, tanto na Madeira quanto no Porto Santo, “objetivos que só podem vir a ser alcançados com o PSD no poder, seja do ponto de vista regional seja local”.

Sermos mais próximos, sermos melhores, sermos Social-democratas e pessoas com ideias e projetos a apresentar, é isto a que nos propomos até 2022 Bruno Melim, líder da JSD-Madeira

JSD nacional vinca importância da luta pela defesa da Autonomia

Elogiando o papel que o Governo Regional, na pessoa de Miguel Albuquerque, tem vindo a assumir no combate e contenção da covid-19 na Região, o Líder da JSD nacional aproveitou a oportunidade para mostrar-se totalmente solidário com a JSD-Madeira na defesa da autonomia e das causas que, atualmente, preocupam os jovens madeirenses – seja a mobilidade, o crescimento económico ou a criação de melhores condições de emancipação para a juventude – e fez questão de afirmar que foi ao acreditar nessa luta que a Região conseguiu dar o salto evidente no seu desenvolvimento integral. “Uma luta que é para continuar”, reforçou.