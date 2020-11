Criação de empresas na Madeira cai 28% até Outubro

São menos 260 sociedades criadas na Madeira, nos primeiros 10 meses do ano, comparativamente com o mesmo período do ano passado. No fundo, é um reflexo da pandemia que está a afectar “acção empreendedora”. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 2.

A maior mancha gráfica da nossa primeira página vai para um investimento de 21 milhões de euros. Saiba, na página 3, que a Socicorreia vai construir um condomínio de luxo, constituído por 93 apartamentos, nas Virtudes. As obras arrancam já no mês de Janeiro.

No que diz respeito às medidas contra a pandemia de covid-19, na Região, os universitários que regressem à Região são agora aconselhados a realizar análise na origem, de modo a tornar o processo de despiste à Covid-19 mais célere. A data do primeiro teste é a que conta para fazer o segundo teste. Os professores e os estudantes estão obrigados a isolamento após desembarque na Madeira. Conheça as regras nas páginas 9 e 10.

Ainda no que concerne ao coronavírus, o Plano de contingência activado em 22 escolas. Até ontem havia 13 alunos e 3 professores infectados. O delegado de saúde garante que não há cadeias de transmissão nos estabelecimentos de ensino. As informações constam nas páginas 11 e 21.

Por fim, o destaque da primeira página vai para o ‘Núcleo duro’ do PSD toma posse terça-feira. Conheça mais pormenores na página 6.

