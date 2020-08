Três novos apoios chegam a trabalhadores, empresas e desempregados

O Governo Regional vai criar três novos apoios, num montante a rondar os 28 milhões de euros. Os beneficiários serão cerca de 30 mil trabalhadores, mil empresas e 200 desempregados. Para saber mais pormenores desta notícia que faz manchete na nossa edição impressa, pode consultar a página 13.

Na nossa primeira página damos também destaque ao ‘Pacote fiscal’ que vai mexer em vários impostos. O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, entrega proposta de lei para ser discutida antes do Orçamento de 2021. Saiba mais sobre o assunto na página 8.

Já na página 3 falamos sobre o pescado e em como a quantidade de peixe descarregado na lota cai 45%.

Uma obra que volta a atrasar-se é a do Madeira Palácio. A obra vai derrapar um ano, com o empresário Estêvão Neves a alegar necessidade de mudar projecto e renegociar com a banca. Os pormenores estão na página 5.

Ainda no âmbito da hotelaria, saiba na página 33 que o Socalco Nature Hotel, idealizado por Octávio Freitas e localizado na Calheta, abre a 2 de Outubro e já conta com procura.

Quanto aos passeios, conheça o catamarã movido a energia solar dá a conhecer Costa Norte.

Por fim, o último destaque da nossa primeira página vai para a capacidade de trabalho que é marca dos emigrantes. Uma reportagem para ler na página 7.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Pode ainda acompanhar-nos em dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha uma boa sexta-feira e aproveite o fim-de-semana com o DIÁRIO de Notícias da Madeira.