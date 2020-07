Há 20 anos anunciava-se feriado regional para inauguração do Aeroporto Internacional da Madeira

A edição impressa de 28 de Julho de 2000 anunciava feriado regional a 15 de Setembro desse ano, data da inauguração do Aeroporto Internacional da Madeira. No entanto, o DIÁRIO dava conta de que, apesar dessa cerimónia oficial, as obras iriam prolongar-se até Outubro, condicionando as aterragens e descolagens no período nocturno.

Por ser "uma data histórica" foi decretado feriado regional para que os madeirenses conseguissem acompanhar a cerimónia que, entre outras iniciativas, contou com momentos de acrobacias aéreas.

Nessa mesma edição era comunicado o reforço de radares e motas da PSP no Porto Santo, numa operação de reforço de segurança na época de Verão.

