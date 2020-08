Aeroporto da Madeira será um dos mais detalhados no novo 'Flight Simulator'

O videojogo 'Microsoft Flight Simulator 2020' desenvolvido pela Xbox Game Studios e a Asobo Studio será lançado no dia 18 deste mês e a gigante tecnológica já fez questão de avançar com alguns detalhes sobre a mais recente versão deste simulador de voo. Entre as novidades surge o Aeroporto da Madeira, que foi incluído no restrito lote das 80 pistas mais detalhadas.

Segundo alguns aficionados, os aeroportos deste jogo enquadram-se em diferentes categorias no que diz respeito aos detalhes. Por isso, dos cerca de 37 mil aeroportos que foram edificados manualmente - onde se inclui o Aeroporto da Madeira -, 80 das pistas mais movimentadas do planeta tiveram direito a uma atenção extra aos detalhes.

Alemão 'criou' ilha da Madeira no videojogo Minecraft Simon Unge é natural de uma cidade próxima a Mönchengladbach e vive na Região há dois anos. O influencer, 'gamer' e também produtor de vídeos decidiu edificar a ilha da Madeira à escala real no popular videojogo e publicou o resultado no YouTube

Sabe-se também que existem três versões do jogo. A edição Standard virá com 30 aeroportos aprimorados, a edição Deluxe que terá mais cinco aeroportos detalhados (35) e a versão Premium Deluxe Edition, que possui um total de 40 aeroportos mais bem trabalhados. Tanto a edição Deluxe, como a Premium Deluxe vêm com outros extras: mais aviões e modelos de voo exclusivos. É também de salientar que a pista de Santa Cruz figura nas três versões.

"Ficámos sensibilizados pelo apoio e dedicação que alimentaram a comunidade do 'Flight Sim' nos últimos 38 anos. Desde o lançamento do primeiro 'Microsoft Flight Simulator', em 1982, sabíamos que era finalmente o momento certo para desenvolver a versão de próxima geração do jogo. Temos as ferramentas, tecnologia, parceiros e hardware certos para lançar o simulador de voo mais realista e autêntico até o momento", pode ler-se na descrição ao videojogo por parte da Microsoft.

Afinal de contas, o que é que tem de novo este videojogo?

Paisagens vívidas e detalhadas, aeronaves altamente pormenorizadas, um novo sistema de lista de verificação, clima dinâmico, novo mecanismo diurno e nocturno, modelagem aerodinâmica. São estas as novidades implementadas neste novo videojogo que conta com mais de 37 mil aeroportos, 1,5 biliões de edifícios, 3 triliões de árvores, montanhas, rios, estradas e muito mais.

Há a possibilidade de encontrar uma vasta variedade de aeronaves, desde ultraleves a aviões comerciais, com modelos de voo abrangentes. Cada aeronave inclui cockpits altamente detalhados e precisos com instrumentação realista. Há também a possibilidade de experimentar o clima em tempo real, incluindo velocidade e direcção exactas do vento, temperatura, humidade ou chuva.

O jogo exclusivo para computador estará à venda a partir do dia 18 de Agosto, com os valores a irem desde os 60 aos 110 euros, mediante as versões escolhidas. O também conhecido Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo aparenta ser a único pista portuguesa na versão inicial do simulador.