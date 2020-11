Filme 'O Nosso Cônsul em Havana' estreia dia 19 no Cineplace

No próximo dia 19 de Novembro estreia 'O Nosso Cônsul em Havana', de Francisco Manso. O filme chega às salas do Cineplace Madeirashopping no Funchal, cidade que foi um dos principais cenários de gravação desta película.

'O Nosso Cônsul em Havana' conta com Elmano Sancho no papel de protagonista e ajuda a desvendar uma faceta menos conhecida de Eça de Queiroz: a de defensor dos Direitos Humanos e exímio diplomata.

Numa mistura de acção, drama, romance e até um toque de comédia, o filme acompanha a chegada de Eça a Havana e o desfilar de personagens com quem convive, desde as mais altas eminências políticas a fazendeiros e grandes proprietários, às mulheres por quem se apaixonou e aos inimigos que fez no Casino de Havana e noutros palcos de jogo e de decisões geopolíticas.

Contudo, Eça não esperava que o seu trabalho viesse a revelar-se tão desafiante, porque, ao contrário da norma já estabelecida numa grande parte do mundo Ocidental, em Cuba a escravatura, apesar de abolida no papel, continua bem viva na prática. Quem melhor espelha este cenário é Lô (a estreante Zirui Cao), uma menina chinesa que embarca clandestinamente para Cuba e a quem Eça e os seus aliados ajudarão a escapar das garras do grande escravocrata da Ilha, Don Zulueta (Júlio Martin).

O elenco conta com outros nomes bem conhecidos do público português, como António Capelo, Joaquim Nicolau, Luísa Cruz, João Lagarto, José Eduardo, Mafalda Banquart, Rodrigo Santos ou Pedro Frias, além de várias novas caras do mundo da representação, muitas oriundas da ACE – Escola de Artes do Porto.

Além do Funchal, as gravações de 'O Nosso Cônsul em Havana' traduziram-se numa tour por vários locais e cenários portugueses, incluindo Castelo de Vide, Alcácer do Sal, Portalegre, Ílhavo, S. Pedro do Sul, Porto, Penafiel, e claro da verdadeira Havana.

António Torrado, com a colaboração de José Fanha, concebeu o argumento que Francisco Manso converteu no filme que chegará às salas de cinema a 19 de Novembro, através da Zero em Comportamento / Projectos Paralelos. O projecto teve o apoio da RTP, do ICA – Instituto do Cinema e Audiovisual, do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, do DST Group e da Câmara Municipal de Penafiel.