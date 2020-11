PS questiona capacidade de resposta do Serviço Regional de Saúde

O presidente do Partido Socialista-Madeira desafiou, hoje, dia 12 de Novembro, o Governo Regional a "informar a população sobre a capacidade instalada do Serviço Regional de Saúde para fazer face ao aumento exponencial de casos de covid-19 e à possibilidade de o cenário de propagação do vírus se tornar ainda mais gravoso".

Paulo Cafôfo lançou o repto ao Executivo numa conferência de imprensa realizada esta manhã, junto ao centro de saúde do Bom Jesus.

" É importante que saibamos se estamos, ou não, preparados para enfrentar este aumento exponencial de pessoas infetadas pela covid-19".

O líder dos socialistas madeirenses lembrou que "o confinamento e o fecho da economia tiveram como objectivo robustecer o Serviço Regional de Saúde para estar preparado em termos de recursos humanos, de aquisição de equipamentos e adaptação de espaços, pelo que importa saber se o Governo Regional acautelou esta situação, num momento em que estamos com um aumento de casos".

"Ficamos preocupados quando ouvimos recentemente o presidente do IASAÚDE a dizer que um surto de covid-19 na Madeira seria catastrófico", sublinha Cafôfo.

O também deputado aproveitou ainda para deixar uma palavra de confiança aos profissionais de saúde, "pela coragem, competência e brio profissional como têm lidado com a pandemia".

Dirigiu-se igualmente aos madeirenses e porto-santenses, apelando ao "sentido de responsabilidade de cada um" e aconselhando a que "todos sigam as orientações das autoridades de saúde".