A Polícia Florestal deteve, hoje, em flagrante delito, um indivíduo que se encontrava a caçar com uma arma de fogo, no Porto Santo. Um processo que infringe, na presente data, o previsto no Edital da Época Venatoria 2020/2021.

Esta prática constitui assim um crime de caça. O expediente segue agora os seus tramites processuais.