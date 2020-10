Seguros e testes na origem das viagens podem disparar com nova medida

O director-geral do Four Views Hotels concorda “em absoluto” com a medida anunciada esta terça-feira por Miguel Albuquerque, e hoje reiterada, sobre os turistas infectados com covid-19 passarem a pagar as despesas de alojamento referentes ao período de quarentena ou de isolamento profilático.

“Com a situação que se está a passar com os nossos mercados emissores, é cada vez mais provável que tenhamos mais casos de infecção. Nada que já não soubéssemos, mas [a medida] vai obrigar, pelo menos, a que as pessoas já façam testes antes de saírem [do país de origem], para minimizar a hipótese de estarem infectadas à chegada”, respondeu Sérgio Costa ao IÁRIO.

O director do grupo hoteleiro acredita que a medida é positiva “desde que seja bem comunicada”, tanto pela Associação de Promoção da Madeira (APM), como pela Direcção Regional de Turismo “para que os parceiros e mercados externos percebam o que está em questão”, justificou.

Sérgio Costa lembra que a Região já tomou várias medidas “um pouco polémicas para o turismo, como a exigência da máscara e dos testes à chegada", mas que todas se revelaram positivas: "Acabámos por ver que foi tão bem organizado que as pessoas que hoje chegam cá só tecem elogios ao destino Madeira. Para mantermos isto de uma forma controlada, acho que é a maneira de procedermos”, considerou.

Questionado sobre se a alteração pode provocar um quebra ainda maior nos sectores ligados ao turismo madeirense, Sérgio Costa afasta a ideia: “Acho que não, as quebras já existem e não será pelo facto de haver um receio de terem de pagar... O que vai obrigar é que as pessoas que viajam procurem seguros em caso de algum azar, para que tenham essa parte coberta. Será uma boa medida”.