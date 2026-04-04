Desmantelada rede de tráfico humano entre Vietname, França e Reino Unido

As autoridades europeias desmantelaram uma rede de tráfico humano vietnamita, que operava no Reino Unido e em França, uma operação que resultou na detenção de 19 pessoas, revelaram hoje a Europol e a polícia francesa.

Os detidos foram levados à justiça para responder por acusações de imigração ilegal agravada, branqueamento de capitais em grupo organizado e conspiração criminosa.

Segundo as autoridades, a rede operava há aproximadamente dois anos e levava migrantes do Vietname para o Reino Unido e daí para França, através do Canal da Mancha, mediante o pagamento de 50 mil euros.

De acordo com a Europol, a rede movimentou cerca de 50 milhões de euros no total e gerou cerca de 1,6 milhões de euros de lucro, obtidos ilegalmente.

Mais de 1.000 pessoas viajaram ilegalmente através do Canal da Mancha (mar que separa o Reino Unido do norte de França), segundo um comunicado da agência europeia.

Os migrantes geralmente pagavam entre 8.000 e 10.000 libras (cerca de 9.100 euros e 11.400 euros) pelo percurso final da viagem, ou seja, entre o Reino Unido e França.

A Europol referiu que os pagamentos faziam parte de um pacote que incluía vistos, voos para a Europa, estadia e transporte, sendo que muitos migrantes pagavam apenas parte do valor total antecipadamente, o que os fazia terem "dívidas significativas ao chegarem" ao destino.

"Isso aumentava a sua vulnerabilidade à exploração sexual e laboral, já que muitas vezes eram coagidos a situações de exploração para pagar as taxas de tráfico", segundo a nota da agência europeia.

Segundo a Europol, a operação levou à detenção 16 pessoas em França e três no Reino Unido.

As autoridades europeias revelaram ainda que a principal cabecilha da organização será uma mulher não identificada, sediada no Vietname.

Mais de 40 migrantes em situação irregular foram encontrados durante as buscas na França.