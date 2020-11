Exercício 'GARAJAU 20' envolveu 90 militares do RG3

Na última semana, o Regimento de Guarnição N. º 3 (RG3), da Zona Militar da Madeira, realizou o Exercício 'GARAJAU 20', que se insere no âmbito do treino operacional dos seus militares.

Este exercício foi precedido do 'ALERTEX FRANCELHO', onde foram validados os planos de convocação e carregamento e teve início com uma sessão de tiro. Posteriormente. foram treinadas as tarefas associadas à activação do Plano de Segurança da Unidade, com o intuito de o testar, tendo em vista à participação nos exercícios nacionais, 'ALERTA 20' e 'ORION 20' que decorrerão brevemente.

No último dia do exercício, o Batalhão de Infantaria foi projectado para o Chão da Lagoa, onde desempenhou a missão de garantir a segurança de dois pontos sensíveis.

O exercício contou com a participação de 90 militares e 20 viaturas, tendo como objectivos a avaliação das alterações dos Estados de Segurança e a implementação do Plano de Segurança e exercitar o emprego de forças militares na defesa de instalações, pontos críticos e áreas sensíveis.