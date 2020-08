Corpo avistado no mar da Ponta de São Lourenço

Os Bombeiros Municipais de Machico e a Capitania do Porto do Funchal foram alertados, há pouco, para o avistamento de um corpo no mar, na Ponta de São Lourenço.

Neste momento, as autoridades estão a mobilizar os meios necessários para o local, a fim de averiguar a situação e, caso se confirme, resgatar o corpo.

A corporação de bombeiros encontra-se no miradouro do Norte, no Caniçal.