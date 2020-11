Iniciativa Liberal defende criação do Fórum da Macaronésia

Mais do que uma aproximação entre a Madeira e os Açores para a defesa de interesses comuns, como apelou Miguel Albuquerque, o partido Iniciativa Liberal Madeira defende a criação de um Fórum da Macaronésia que integre a Madeira os Açores, Canárias e Cabo Verde para “criar e reforçar as relações entre as diferentes entidades” que “persistem em viver de costas voltadas”, para além de “aprimorar as políticas e práticas tendo como foco o desenvolvimento regional, as diversas identidades e a cultura”.

Ricardo Vieira, da Comissão Coordenadora do partido, diz que é preciso ter em conta as relações colaborativas e multidisciplinares na área da investigação, intercâmbios de aprendizagem e interacção pública e privada, com actividades suportadas na “sustentabilidade e na resiliência”, que são património comum.

O Fórum deverá facilitar a partilha de conhecimento e pesquisa; a melhoria das práticas de desenvolvimento e boa governança; a investigação; os intercâmbios culturais e as trocas comerciais criando um mercado apelativo para todas as partes.