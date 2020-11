"União jamais será liderado de fora para dentro"

O presidente da Assembleia Geral do Clube Futebol União, Estanislau Barros, garantiu hoje, no seu discurso nas comemorações do 107.º aniversário da colectividade, que esta não será comandada do exterior.

"O União, com estes órgãos sociais, jamais será liderado de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Podem não gostar, mas vai continuar a ser assim", adiantou Estanislau Barros.

O dirigente unionista dirigiu ainda uma palavra de apreço ao Governo Regional, "um parceiro presente ao longo da nossa história e muito importante no crescimento da nossa instituição", admitindo que o União "nos últimos anos não tem retribuído da forma mais correcta os apoios que tem recebido" e acrescentando que "neste dia marcante, cabe-nos assumir a nossa responsabilidade, ter humildade de reconhecer os erros, com a clara convicção de querermos ser um parceiro de confiança e um aliado forte na defesa da política desportiva do Governo Regional".

Estanislau Barros apelou ainda à unidade no clube, vincando: "Somos mais fortes quando não nos dividimos, quando lutamos lado a lado, quando não existem divisões, somos mais fortes juntos quando contamos com o apoio de todos, desde a formação ao futebol profissional, e sobretudo na defesa intransigente do nosso património", garantindo que "esse será um dos desafios mais importantes dos próximos anos, o retorno à estabilidade desportiva e financeira, assente na recuperação do nosso complexo desportivo".