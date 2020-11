FC Porto procura destacar-se no segundo lugar com ajuda do City

O FC Porto tem na terça-feira o dia ideal para se destacar no segundo lugar do Grupo C da Liga dos Campeões em futebol, à terceira jornada, já que recebe o Marselha e o Oympiacos viaja a Manchester.

Depois do 2-0 na receção aos gregos, em resposta ao 1-3 sofrido perante o 'poderoso' City, os comandados de Sérgio Conceição recebem um conjunto gaulês que soma por derrotas os dois jogos disputados (0-1 na Grécia e 0-3 na receção aos ingleses) e parece o adversário ideal para os portistas 'esquecerem' a I Liga.

Os 'dragões' têm uma oportunidade de 'ouro' para dar um passo importante rumo aos 'oitavos', num jogo especial, já que está de volta ao Dragão o treinador André Villas-Boas, pela primeira vez após a marcante temporada de 2010/11.

No seu único ano na "cadeira de sonho", Villas-Boas, então com 33 anos, efetuou uma época memorável, com a conquista da Liga Europa, da I Liga portuguesa, da Taça de Portugal e da Supertaça, com um futebol de alta qualidade e muitos golos (145, em 58 jogos).

O discípulo de José Mourinho partiu, como o 'mestre', para o Chelsea, passou por Tottenham, Zenit e Shanghai SIPG, antes de 'aterrar' em Marselha, e agora, uma década depois, está de volta, ao comando de uma equipa que não parece estar à altura do FC Porto, apesar de 'craques' como Mandanda, Payet, Benedetto ou Thauvin.

O Marselha até começou bem a época, com duas vitória, a segunda marcante, na casa do campeão Paris Saint-Germain (1-0), mas o 'balão' não demorou a esvaziar, como mostraram os oito jogos que se seguiram: duas vitórias, três empates e três derrotas.

O 'zero' na 'Champions', em vitória, pontos e golos, deixa os gauleses já 'obrigados' a pontuar no Dragão, onde, por seu lado, o FC Porto pode já quase 'sentenciar', caso repita o que conseguiu face aos gregos, os primeiros 'carrascos' dos franceses.

Em caso de triunfo, os comandados de Sérgio Conceição podem 'saltar' para seis pontos e ficar três à maior sobre o Olympiacos, caso a lógica prevaleça e o 'onze' de Pedro Martins perca em Inglaterra, perante o 100% vitorioso City.

A formação de Pep Guardiola, e de João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, não está a ter um início de época fácil, também devido às lesões, de Kevin De Bruyne, Agüero ou Gabriel Jesus, mas é claramente favorita a um terceiro triunfo em três jogos.

No que respeita aos restantes embates de terça-feira, destaque para a receção do Real Madrid (um ponto) ao Inter de Milão (dois), num Grupo B em que o líder Shakhtar Donetsk (quatro), de Luís Castro, recebe o Borussia Mönchengladbach (dois).

Por seu lado, João Félix, que 'bisou' nos últimos dois jogos do Atlético de Madrid, testa a sua veia goleadora na casa do Lokomotiv Moscovo e do 'herói' Éder, enquanto o detentor Bayern, já líder isolado do Grupo A, viaja a Salzburgo.

No Grupo D, as atenções centram-se em Itália, onde se esperam golos, e muitos, na receção da Atalanta ao Liverpool, da nova 'coqueluche' Diogo Jota, enquanto o Ajax está obrigado a vencer na casa do Midtjylland para se relançar na corrida ao apuramento.

A ronda de quarta-feira poderá marcar a estreia de Cristiano Ronaldo, o melhor marcador da história da 'Champions' (130 golos, em 170 jogos), que falhou os dois primeiros jogos da Juventus por estar infetado com covid-19. O jogo é na casa do Ferencvaros.

Por seu lado, e depois do marcante 2-0 em Turim, o FC Barcelona, de Lionel Messi, recebe o Dínamo Kiev, à procura do terceiro triunfo no Grupo G e de 'esquecer' La Liga.

Nos outros agrupamentos, destaque para a receção do Leipzig (três pontos) ao Paris Saint-Germain (três), depois da goleada sofrida pelos alemães na casa do Manchester United (seis), que lidera o Grupo H e é favorito no reduto do Basaksehir.

No Grupo E, Chelsea e Sevilha recebem Rennes e Krasnodar, respetivamente, e podem colocar os adversários a seis pontos, e, no Grupo F, o Club Brugge é anfitrião do Borussia Dortmund e vai tentar continuar a surpreender, após o 2-1 com o Zenit, na Rússia, e o 1-1 com a Lazio, que viaja à Rússia.