FC Porto vence na Liga dos Campeões

O FC Porto somou hoje a sua primeira vitória na Liga dos Campeões, ao vencer, no Estádio do Dragão, os gregos do Olympiacos orientados pelo treinador português Pedro Martins, por 2-0.

Em jogo da segunda jornada do grupo C, a equipa de Sérgio Conceição venceu de forma justa e com os golos a serem apontados por Fábio Vieira aos minutos 11, enquanto no final da segunda parte, Sérgio Oliveira marcou o segundo à passagem do minuto 85.

Com este triunfo o FC Porto ascende ao segundo lugar agora com três pontos os mesmos que os gregos. Já o Manchester City venceu hoje o Marselha por 3-0 e conitnua a liderar o grupo, agora com seis pontos, enquanto os franceses estão no último lugar sem qualquer ponto somado.

Na próxima semana o FC Porto volta a jogar em casa, desta feita recebendo o Marselha de André Villas-Boas.