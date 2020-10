António Costa falava aos jornalistas após um Conselho de Ministros extraordinário que decidiu novas medidas restritivas para controlar o aumento de casos de infecção com o vírus da covid-19 no país.

O primeiro-ministro avançou que as Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) vão ser reforçadas agora com 52 camas, 50 até ao final de dezembro e as restantes 100 em janeiro de 2021.

Na mesma conferência de imprensa, o governante anunciou a contratação de enfermeiros reformados para rastreios de contactos da covid-19.

A contratação destes enfermeiros será feita de forma idêntica aos médicos reformados.