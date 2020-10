Tomada de hábito dominicano de D. José Tolentino Mendonça adiada para data a anunciar

“Nós não gostaríamos que houvesse uma enchente que causasse qualquer sentimento que pudesse juntar pessoas numa altura em que o distanciamento tem de existir”, explica o frei dominicano Filipe Rodrigues num vídeo publicado na página do youtube do convento de São Domingos", acrescenta.

"Perante o aumento do número de casos de Covid-19, quer em Portugal como também em Itália, e a Ordem dos Pregadores não querendo 'formalizar convites' para a celebração, por entender 'que a Igreja deve estar aberta a todos' decidiu 'adiar a celebração', contextualiza o mestre de noviços e dos estudantes", justifica.

Refira-se que a Ordem dos Pregadores assinala no próximo ano os 800 anos da morte de São Domingos, "esperando poder juntar a tomada de hábito ao programa do jubileu", aponta. “Que o tempo de pandemia não nos roube a esperança mas temos de ser conscientes com as consequências de algumas atitudes e atos que promovemos e que possam criar alguma situação mais desagradável”, finaliza.

"A tomada de hábito do cardeal José Tolentino Mendonça é uma expressão da sua relação à família dominicana, em especial com 'dois dominicanos portugueses, o frei José Augusto Mourão e o Frei Mateus Peres' e também fruto da 'forte ligação às Monjas Dominicanas do Lumiar. Estes contactos e proximidade fizeram com que se sentisse identificado com o carisma dominicano', explicou na altura o frei Filipe Rodrigues", cita a Ecclesia.

Uma nova data será divulgada oportunamente.

Entretanto, hoje o Cardeal madeirense participou numa conferência online, promovida pelos Institutos Missionários ad Gentes, com o tema "A falta que um rosto nos faz..."

Veja aqui toda a conferência, onde D. José Tolentino Mendonça foi o principal orador.