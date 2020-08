"Acredito que devemos voltar porque devemos uma profunda gratidão”, diz Tolentino Mendonça

O Cardeal D. Tolentino Mendonça começou por agradecer a presença dos fiéis católicos, do presidente da Assembleia Legislativa e até ao próprio presidente da Câmara de Machico, que se encontra de pé numa lateral da igreja matriz ao contrário de José Manuel Rodrigues que está sentado na primeira fila.

À parte deste detalhe que não despercebido ao olhar dos fiéis, D. Tolentino Mendonça lembrou um adágio popular: “Há um escritor italiano que diz que não devemos voltar aos lugares onde fomos felizes, mas acredito que devemos voltar porque devemos uma profunda gratidão” por Machico estar “indelevelmente marcado na minha história, e orgulho-me disso”.

Uma nota de abertura que ficou assinalada também pelo aplauso quando o Cardeal fez referência ao edil, bem diferente das palavras do Cónego Manuel Martins que juntou palavras gentis e de agradecimento à presença do Cardeal, do presidente da Assembleia e da comunidade, mas não mencionou qualquer palavra ao autarca. Algum tempo que sacerdote e o edil estão de costas voltadas.

A missa conta com várias autoridades regionais, uma das quais é o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues e o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco.