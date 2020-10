Dois trabalhadores da CMF testaram positivo à covid-19

Dois trabalhadores da Câmara Municipal do Funchal (CMF) testaram positivo à covid-19, revelou esta sexta-feira, dia 30 de Outubro, a autarquia num comunicado dirigido às redacções. Os dois casos não estarão relacionados.

"A Câmara Municipal do Funchal informa que teve conhecimento esta sexta-feira, dia 30 de Outubro, por parte do IASaúde, de que dois trabalhadores da Autarquia testaram positivo à COVID-19, ainda que os casos referidos não tenham relação entre si".

Na mesma nota, o executivo adianta que "assim que a Câmara Municipal do Funchal teve conhecimento dos casos positivos, um no Departamento Jurídico e de Fiscalização, sito aos Paços do Concelho, e outro nas Águas do Funchal, edifício com sede em Santa Maria Maior, foi activado o plano de contingência interno".

A CMF assegura que "estão a ser feitas todas as diligências necessárias para ajudar a identificar eventuais contactos ocorridos, em estreita colaboração com o IASaúde".

De referir ainda que as divisões onde os trabalhadores em causa exerciam as suas funções já foram encerradas, seguindo-se agora a higienização integral dos espaços em causa.