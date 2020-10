Projectos Erasmus+ são "vitalizadores" para os territórios insulares

'A Realidade Virtual Contra a Fobia de Falar em Público'. Assim se denomina o projecto Erasmus+, coordenado pela Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi, que teve início, este sábado, dia 31 de Outubro, no auditório da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny.

Presente na sessão de abertura deste projecto, que terá a duração de dois anos, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, realçou a importância deste tipo de parcerias e projectos, que "permitem a partilha de um conjunto de experiências e de conhecimentos, para além de um intercâmbio cultural", que constituem, a seu ver, "mais-valias muito significativas".

Por outro lado, destacou o facto de a mobilidade - característica dos projectos Erasmus+ - ser "vitalizadora para os territórios insulares".

"O Governo Regional tem procurado criar condições para que estes programas possam ter uma presença significativa nos diferentes contextos, desde as nossas escolas às entidades de ensino superior, entre outros parceiros".

Jorge Carvalho sublinhou ainda que "a circunstância de estarmos num contexto diferente não nos impede de realizar as actividades, pelo contrário, estas mesmas atividades são um contributo para que possamos ultrapassar as limitações que esta pandemia nos tem colocado".

O projecto 'A Realidade Virtual Contra a Fobia de Falar em Público' envolve outras cinco instituições europeias – SC Psihoforworld (Roménia), International Institute of Applied Psychology and Human Sciences Associazione Culturale (Itália), Youth Entrepreneurship Club (Grécia), Asociacion de Investigacion de la Industria del Juguete Conexas Afines (Espanha) e Gazi Universitesi (Turquia) – e pretende diminuir ou mesmo acabar com a fobia de falar em público e incrementar o desempenho dos oradores.

Para tal, será utilizado um simulador, com métodos inovadores de realidade virtual e E-learning, que pode ser instalado no telemóvel. O utilizador, com o auxílio de uns óculos virtuais, é desafiado a ultrapassar vários níveis de dificuldade. O equipamento inclui um sistema de autoavaliação que analisa o contacto visual, o movimento da cabeça, o tom da voz e outros itens considerados fundamentais para a realização de um bom discurso.