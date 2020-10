Grécia anuncia confinamento parcial a partir de terça-feira

O primeiro-ministro grego anunciou hoje um confinamento parcial a partir da próxima terça-feira para combater a segunda vaga de covid-19, que inclui um recolher obrigatório nocturno e o encerramento de bares e restaurantes em várias cidades, como Atenas.

"Não é um confinamento como o que tivemos na primavera. As medidas vão começar às 06 horas locais [04 horas em Lisboa) de terça-feira e a circulação será interdita entre as 00 horas às 05 horas [locais]", indiciou Kyriakos Mitsotakis, salientando ser necessário "agir já" para que as unidades de cuidados intensivas, actualmente sob pressão, possam ser aliviadas.

Numa mensagem ao país transmitida pela televisão grega, Mitsotakis adiantou que as escolas e o comércio continuarão abertos e que as medidas hoje anunciadas irão prolongar-se por um mês, de forma a tentar evitar que a pandemia afecte o período natalício.

Insistindo na ideia de que é necessário "agir já", face ao aumento do número de casos associados ao novo coronavírus nas últimas semanas, o chefe do executivo de Atenas alertou para o perigo de colapso das Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Face ao aumento de novos casos de covid-19, a Grécia impôs, na semana passada, um recolher obrigatório de 15 dias entre as 22h30 e as 03 horas em Atenas e Tessalónica, as duas principais cidades gregas, que congregam quase metade do total de 10,9 milhões de habitantes do país e que são também as mais afectadas pela pandemia.

Menos afectada que grande parte dos países europeus, a Grécia contabiliza mais de 37 mil casos desde o surgimento do primeiro infetado, em fins de Fevereiro, tendo identificadas 620 mortes associadas à covid-19.

Mais de uma centena de pacientes está actualmente internada em UCI, cuja média de idades, segundo as autoridades sanitárias, ronda os 65 anos.

