Formação em realidade virtual pode ser solução do presente

Com intervenções de Jorge Veiga França, presidente da ACIF-CCIM, que lembrou que " digitalização das empresas é um imperativo" que os novos tempos vieram exigir de forma mais acelerada, de Jorge Sequeira, representante da Altice Portugal na Região, que frisou que os preços dos equipamentos de realidade virtual estão a baixar significativamente, para poucas centenas de euros, enquanto melhora a qualidade dos mesmos, e ainda de Davide Duarte, director comercial da VR2work, que frisou que a realidade virtual é a melhor forma que temos de aprender, reaprender, treinar e tentar vezes sem conta".

A propósito do programa dedicado aos tempos de pandemia, sendo que a tecnologia está a ficar cada vez mais à mão de uma grande maioria de pessoas, lembrou este responsável que, recentemente, o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, foi um dos que entrou neste campo, com o objectivo de promover produtos low cost que cheguem, literalmente, a todos.

Além da aplicação aos recursos humanos das empresas que podem receber formação sem haver contacto físico, esta empresa assegura que o seu programa pode ser definido para outras actividades, como são a acção social para requalificação de funcionários, para os funcionários das escolas, creches e infantários, para IPSS, lares e instituições de solidariedade, bombeiros e forças de segurança, indústria e construção, actividades desportivas e de aprendizagem específica e ainda na restauração, retalho e outros serviços.

Exemplo da interacção com os idosos, grupo de risco no que toca a este vírus, esta realidade virtual pode ajudar a viagens aos municípios e museus da área geográfica, viagens ao continente ou internacionais, programas de geriatria e, inclusive, na forma e segurança, mas também pode ser útil, por exemplo para inscritos no centro de emprego, alunos que terminam o secundário e a universidade, à população que desistiu de procurar emprego ou mesmo àqueles que vivem em zona de risco de exclusão social.