Missas do Parto sem convívio no final da cerimónia

As missas do parto não vão contar com os habituais convívios no final das cerimónias. Miguel Albuquerque afirma que essa situação já foi acordada com a Diocese, pelo risco que comporta os ajuntamentos.

Tal como o presidente já tinha referido, este será um Natal diferente e, mediante a situação epidemiológica, poderão ser decretadas mais medidas.

Natal na Madeira será "muito condicionado" devido à covid-19 Miguel Albuquerque considera prematuro estar a falar das medidas contra a pandemia, referentes ao Natal. No entanto, avança que serão decoradas as principais artérias com as luzes de Natal, mas a venda de álcool na rua não será permitida.

As cerimónias religiosas deverão decorrer como previsto, cumprindo as regras de segurança já decretadas que comportam o distanciamento, a higienização das mãos e o uso obrigatório de máscara.