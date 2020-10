Hortas Urbanas vão nascer na Quinta do Leme

Está em fase de conclusão a operação de limpeza e desocupação da parcela de terreno, com cerca de 2.600m2, propriedade do município, contígua ao bairro municipal da Quinta do Leme. Os terrenos serão loteados e cedidos a título precário aos habitantes do bairro para exploração de hortas urbanas. No total foram removidas mais de 120 toneladas da linha de água contígua que será alvo de consolidação.