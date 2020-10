Agostinho Santos está no Funchal para um encontro na Galeria Anjos Teixeira, onde foi inaugurada a exposição 'Homem Bicho'. O pintor vai conversar com o público esta quinta-feira, às 19 horas, no espaço de arte encaixado na Rua João de Deus, nº 12.

O encontro será enquadrado na apresentação do mais recente livro 'Monstro' e será o ponto de partida para um diálogo sobre a natureza do seu projecto criativo e das suas expressões estéticas.