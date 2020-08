Avião de combate a incêndios despenha-se no Gerês e faz dois feridos graves

Um avião Canadair despenhou-se, este sábado, em Lindoso, em Ponte da Barca, onde se encontrava a combater as chamas num incêndio numa zona de difícil acesso do Gerês.

Num primeiro momento, há informação de "dois feridos", segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo.

Hay dos incendios, el #IFManínLobios a donde nos dirigíamos #Brif Laza y otro incendio provocado por accidente de un hidroavión que imaginamos estaría trabajando en ese incendio...El foca parece ser que es de Portugal. Nosotros bajamos donde este último. pic.twitter.com/uUgTb9GS6X — Diario de un Bombero (@BrifLaza) August 8, 2020

O acidente aconteceu pelas 11h20 e "os meios de socorro estão a caminho", embora se desconheçam para já detalhes sobre o que aconteceu.

O GPIAAF -- Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários indicou à Lusa já ter sido notificado do acidente e que está a enviar para o local uma equipa para dar início às diligências.

Entretanto, outra fonte da Protecção Civil acrescentou que se trata um avião português que fazia parte do dispositivo de combate a incêndios florestais e que os feridos graves são os ocupantes do aparelho.

Disse ainda que o avião caiu numa zona montanhosa.

De acordo com a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, mais de 100 operacionais, apoiados por 28 veículos e 10 meios aéreos portugueses e espanhóis combatiam pelas 12 horas o incêndio que lavra no Parque Nacional da Peneda-Gerês desde as 05h19 de hoje.