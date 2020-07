Madeirenses discutem em 'casa' os Nacionais de sub-18 e sub-20

Os Campeonatos Nacionais de Atletismo continuam este fim-de-semana, mantendo-se a forma organizativa implantada na realização do apuramento para os Nacionais de Clubes, e que preveem a realização de provas em nove locais de sete associações regionais diferentes.

O dia 1 Agosto acolhe os Campeonatos Nacionais Sub-18, nos quais tomarão parte 93 clubes, que se distribuirão em sete grupos de participação: Porto (pista da Maia, que recebe a grande parte das disciplinas, e pista de Ramalde, com os lançamentos do martelo); Leiria (com provas a decorrer na pista em Pombal), Lisboa (provas a decorrerem no Estádio Universitário), Algarve (com a escolha da pista de Vila Real de Santo António), Madeira (pista da Ribeira Brava a receber a maioria das disciplinas, com os lançamentos do peso e do martelo a decorrerem no RG3, Funchal), São Miguel (pista das Laranjeiras, em Ponta Delgada) e Terceira (Pista do Estádio João Paulo II, em Angra do Heroísmo).

O programa horário destes campeonatos varia um pouco de local para local (ver página oficial dos campeonatos), com o programa de Lisboa a começar mais cedo a jornada da tarde, que receberá depois o Meeting Cidade de Lisboa.

Quanto aos Campeonatos Nacionais Sub-20, que se realizam no domingo (2 de Agosto), os locais de competição serão os mesmos, e os programas-horários dos diferentes pontos são similares. Nestes Nacionais estarão atletas em representação de 80 clubes.

Para os dois dias de competição. a Federação Portuguesa de Atletismo recorre à mesma estrutura de resultados em direto, desenhada pela plataforma Portugal Athletics Results, que tem um espaço dedicado a cada um dos locais de competição e um espaço de resumo nacional.