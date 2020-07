Campeonato Regional de Regatas em linha no Funchal

A Associação Regional de Canoagem da Madeira (ARCM) organiza este sábado, 18 de Julho, pelas 10 horas, o Campeonato Regional de Regatas em Linha em K1, competição integradas no Calendário Regional de Competição, que é simultaneamente prova de apuramento nacional.

A prova realiza-se sob rigorosas medidas de segurança, cumprindo todas as determinações do IASaúde e do Governo Regional. Por isso, esta e as restantes provas da época desportiva serão realizadas em embarcações K1.

As provas de regatas em linha são destinadas às categorias K1 Iniciados, Infantis, Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos Masculinos e Femininos, os quais terão de percorrer uma pequena distância de 500m.

As provas decorrerão no sábado, estando inscritas 67 embarcações, o que equivale a 67 canoístas oriundos da Associação Náutica de Câmara de Lobos, do Centro Treino Mar, do Clube Naval da Calheta, do Clube Naval do Funchal e do Clube Naval do Seixal.

Os canoístas apurados irão representar a região no Campeonato Nacional de Velocidade, a ter lugar nos dias 8 e 9 de Agosto (Seniores, Juniores, Veteranos), 15 e 16 de agosto (Cadetes, Infantis e Iniciados) no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.