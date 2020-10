Atenção ao mar e à pobreza

O mau tempo no mar está de regresso. As previsões falam de ondas de 8 a 9 metros, na próxima quinta-feira.

A marcar a jornada informativa desta terça-feira estão as declarações de Miguel Albuquerque sobre a obrigatoriedade dos atletas não profissionais fazerem dois testes e a cumprir quarentena.

No combate à pobreza, que aumenta com a pandemia, ficámos a saber que a Estratégia Regional de Combate tem de estar definida até ao final do ano.

A abertura do ano académico da UMa será realizado amanhã.

A quem possa interessar está aberto curso de bombeiros na Ribeira Brava e Ponta do Sol.