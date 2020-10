Pobreza no Luxemburgo e em Portugal

Será que um Luxemburguês pode perceber as privações que passa um pobre em Portugal? – Pedro Telhado Pereira, Professor Catedrático da Universidade da Madeira

Se olharmos para os dados apresentados no portal Pordata para a taxa de risco de pobreza (2018 após as transferências sociais) para os países europeus e ordenarmos os valores do país que apresenta menor taxa (a República Checa com taxa de de 9,6) até ao país que apresenta a maior taxa (Roménia com a taxa de 23,5) verificamos que Portugal apresenta uma taxa de 17,3% enquanto no Luxemburgo essa taxa é de 18,3%. Dados estes valores para Portugal e para o Luxemburgo podemos ser levados a concluir, apressadamente, que Portugal está melhor em termos de pobreza do que o Luxemburgo.

Antes de chegarmos a esta conclusão é bom atentarmos ao significado da taxa de risco de pobreza e percebermos o que as percentagens acima referidas significam. A taxa de risco de pobreza significa: “Proporção de indivíduos com um rendimento equivalente abaixo do limiar de risco de pobreza, o qual corresponde a 60 % do rendimento nacional mediano por adulto equivalente. (metainformação – Eurostat)” ou seja em Portugal 17,3% de indivíduos têm um rendimento abaixo do limiar de risco de pobreza enquanto no Luxemburgo essa percentagem é de 18,3%. Até aqui tudo correto, mas falta olhar para o valor do limiar de risco de pobreza nos dois países.

Então vejamos novamente os dados do Pordata: limiar de risco de pobreza para Portugal 5607€ e para o Luxemburgo 24162€. Uma grande diferença, mas fica no ar a pergunta, Será este diferencial resultante do custo de vida ser muito mais elevado no Luxemburgo do que em Portugal?

Voltemos aos dados e verifiquemos os valores em paridade de poder de compra. O valor para Portugal passa para 6522€ e o do Luxemburgo desce para 19197€, ou seja, enquanto em Portugal quem estiver no limiar de pobreza tem menos do que 550€ por mês para viver, no Luxemburgo terá quase 1600€ para o fazer. Logo a conclusão que chegamos é que ser pobre (estar abaixo do limiar de pobreza) é muito diferente em Portugal e no Luxemburgo.

Penso que os grandes números como a taxa de risco da pobreza podem gerar grandes confusões que levem os cidadãos dos países europeus com mais alto nível de rendimentos (como o Luxemburgo) a não estarem conscientes da dificuldade que é sobreviver sendo pobre nos países mais pobres da Europa e como a crise que atravessamos não trará o mesmo sofrimento a todos os pobres da europa e, em particular, aos novos pobres que esta crise vai originar.