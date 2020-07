Tempo quente alastrou do mar à serra na Madeira e também ao Porto Santo

O Lombo da Terça, nas Achadas da Cruz, voltou a ser nesta quente terça-feira a única localidade do Arquipélago da Madeira (abrangida pela rede de estações meteorológicas automáticas do IPMA) a manter-se todo o dia (até às 19 horas) com a temperatura do ar abaixo dos 20 graus Celsius (17,5ºC foi a máxima).

A contrastar com esta ‘frescura’ isolada, esta tarde todos os sectores da ilha da Madeira (costa sul, regiões montanhosas e costa norte) e também o Porto Santo registaram temperaturas com valores de ‘aviso amarelo’ para o tempo quente.

Na parte sul da Madeira, onde foram sentidas as temperaturas mais altas, chegaram ao amarelo as seguintes estações: Funchal/Observatório (27,7ºC), Ponta do Sol/Lugar de Baixo (27,1ºC) e Funchal/Lido (27,0ºC). Nas terras altas o Pico do Areeiro (25,4ºC) voltou a ‘amarelar’ com o calor. A norte o mesmo foi sentido nos três concelhos: Ponta de São Jorge (25,9ºC), São Vicente (25,8ºC) e Porto Moniz (25,5ºC).

Nesta que é a última terça-feira deste quente e soalheiro – sobretudo a sul - mês de Julho, também o Porto Santo foi bafejada por temperaturas mais elevadas (25,9ºC).

No mar, a temperatura da água no Funchal – boia junto ao Porto do Funchal - oscilou hoje entre os 22,2ºC às 07:00 (o registo mais baixo da última semana) e os 23,6ºC às 16:00. Assinale-se que a temperatura mais alta da água marítima na última semana foram 24,1ºC e foi registada na passada sexta-feira, dia 24.