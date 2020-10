Universidade da Madeira assinala abertura do Ano Académico 2020/2021

A Universidade da Madeira (UMa) assinala amanhã, 28 de Outubro, a abertura do Ano Académico 2020/2021, com uma sessão solene agendada para as 17 horas, no Auditório da Reitoria, ao Colégio dos Jesuítas.

Ivo Álvares Furtado, Professor Catedrático e Presidente da Faculdade de Ciências da Vida da UMa, vai proferir a oração de sapiência, com o título: ‘A saúde e o conhecimento: o segredo de uma profícua parceria’.

A sessão contará com um momento musical e com as intervenções do Presidente do Conselho Geral, Francisco Fernandes; do Presidente da Associação Académica, Carlos Abreu; e do Reitor, José Carmo.

Atendendo à situação actual, a capacidade do Auditório foi reduzida, sendo as presenças limitadas ao número de lugares permitidos pelas autoridades de saúde.

No entanto, a sessão será transmitida ‘online’ através do endereço https://www.uma.pt/live/reitoria.