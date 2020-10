Tome nota da agenda para amanhã, dia 28 de Outubro

- Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, a partir das 09 horas.

- Salão Nobre da Câmara Municipal de Santana, recebe Seminário Partilha de Boas Práticas', pelas 09h30, com a presença do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.

- Embaixadora de Espanha em Portugal, Marta Betanzos Roig visita a Madeira. às 10 horas, é recebida em audiência por pelo Representante da República, Ireneu Cabral Barreto, no Palácio de São Lourenço. À 11 horas é recebida pelo presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues.

- Pelas 12 horas, o presidente do Governo Regional visita o Caminho Agrícola do Serrado, na Ponta do Pargo. Mais tarde, pelas 17 horas, Miguel Albuquerque visita o hotel rural Quinta do Furão, em Santana.

- Pelas 14h30, tem lugar a reunião da 1ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude.

- Apresentação do Campeonato da Europa de Veteranos em atletismo e trail, às 15 horas, no Colégio dos Jesuítas.

- Concerto do grupo Si Que Brade no âmbito da campanha 'Outubro Rosa' da Liga Portuguesa Contra o Cancro, pelas 19h30, no Polo do Conservatório na Levada.