Candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura lança redes sociais

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) acaba de lançar as redes sociais da candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027, nomeadamente no Facebook, no Twitter e no Instagram.

"O objectivo é congregar, desde já, todas as informações úteis e as interacções a respeito desta candidatura que, ao longo dos próximos meses, irá dar passos importantes, sendo de recordar que a fase nacional de submissão de candidaturas arranca no próximo mês de Novembro", explcia a autarquia em nota de imprensa.

As redes Funchal 2027 podem ser encontradas em:

- Facebook: www.facebook.com/funchal2027

- Twitter: https://twitter.com/Funchal2027

- Instagram: @funchal2027

A CMF refere que para elaborar a sua Estratégia para as Redes Sociais, "o município fez uma análise geral da utilização das redes sociais em Portugal, bem como uma análise mais específica das redes das restantes cidades candidatas, que permitiu identificar as plataformas mais utilizadas e a periodicidade com que as organizações se encontram a publicar novos conteúdos".

De realçar que, ao fim de apenas um dia on-line, a página de Facebook oficial da candidatura do Funchal encaminha-se para ser a 5.ª com mais gostos a nível nacional, num total de 10 cidades candidatas.

O Funchal será também apenas a 2.ª candidata a ter um Twitter oficial e a fazer 'posts' em português e inglês. Igualmente definida está a calendarização para as redes em Outubro/Novembro, sendo que todas as publicações serão adaptadas à respectiva rede social, com bastante atenção a uma imagem cuidada, à frequência de posts e às hashtags oficiais.