Candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura debatida nas freguesias

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e a vereadora da Cultura na CMF, Madalena Nunes, reuniram com os presidentes e representantes das Juntas de Freguesia do concelho, para apresentar os primeiros elementos da candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura em 2027. Os autarcas acertaram, na semana passada, o calendário da iniciativa 'Pontos de Escuta' que até ao final de Novembro passará em todas as freguesias do concelho, com o objectivo de colher contributos neste âmbito.

A primeira sessão da iniciativa decorreu esta terça-feira na Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria. O objectivo, explica a CMF, é criar uma candidatura inclusiva, pensada a várias vozes, e com valorização dos cidadãos, dos sítios e perceções acerca da cultura.

A autarquia informa que todos os interessados devem inscrever-se para as próximas sessões através do email [email protected]. A próxima acontece já amanhã, na freguesia do Monte. Na próxima semana, a candidatura Funchal 2027 passará em Santa Luzia (27 de Outubro) e Santa Maria Maior (29 de Outubro).

A Câmara do Funchal apela ao empenho de todas as Juntas de Freguesia, "para ter uma candidatura forte, agregadora e com identidade, sendo imprescindível que todas as freguesias do Funchal se sintam representadas na programação a candidatar, enquanto elos maiores de proximidade à população, com a certeza de que o papel das Juntas de Freguesia e as propostas que vão apresentar serão determinantes nesta candidatura", escreve a autarquia em nota enviada para as redacções.