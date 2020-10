Agenda Feminista da UMAR homenageia mulheres madeirenses

Decorreu, esta tarde, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, a apresentação da Agenda Feminista para 2021 da UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta, intitulada 'Mulheres Reais'. A nova agenda, coordenada pelo núcleo da UMAR Madeira, tem o apoio da Câmara Municipal do Funchal (CMF) e conta com testemunhos de 12 mulheres da ilha, de diferentes sectores profissionais e socioculturais.

A vice-presidente, Idalina Perestrelo, esteve presente na ocasião, tendo parabenizado a UMAR “por todo o trabalho desenvolvido em prol da temática da igualdade, um trabalho iniciado há muitos anos e que vem sendo reconhecido nos mais diversos quadrantes, e que também não temos dúvida que ficará para sempre marcado na nossa história comum”.

A autarca lembrou que a Câmara Municipal do Funchal ao longo dos últimos anos “tem dado muitos e bons passos nas questões da igualdade", no entanto, notou "que ainda há muito por fazer" e reiterou o apoio à UMAR e a outras entidades ligadas à causa.

A nova agenda da UMAR serve de homenagem a duas mulheres recentemente falecidas, Conceição Pereira, cofundadora do Bloco de Esquerda e uma das fundadoras da UMAR, e Maria do Carmo Bica, ex-autarca e activista nascida em Vouzela e que tinha uma ligação afetiva com a Madeira.