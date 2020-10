CHEGA reuniu com a ACIF

A direcção do CHEGA Madeira esteve hoje, dia 23 de Outubro, reunida com a direcção da ACIF no sentido de se inteirar das dificuldades dos empresários madeirenses

Neste seguimento chamam a atenção para "as dificuldades que os empresários têm tido em tempo de crise", bem como para a "grande confusão que se gerou e o atraso dos apoios governamentais devido ao layoff, nomeadamente, no que diz respeito aos sócios-gerentes e a trabalhadores independentes".

"De um inquérito feito a nível nacional em relação aos apoios governamentais, 62% responderam que os apoios ficaram aquém da expectativa e 18% responderam que ficou muito aquém", destaca o CHEGA.

Outra das dificuldades que os empresários têm sentido, apontam, é "o custo do transporte, quer da importação, quer da exportação".

Citando os responsáveis da ACIF, dizem que "o Governo deverá apoiar, a fundo perdido, os custos de transporte". Ainda em relação aos transportes, apontam a "importância de rever o modelo de mobilidade aérea".

Em termos fiscais, "o que mais afecta os empresários é a instabilidade fiscal" e, neste caso, afirmam haver "uma grande fuga fiscal", que Wé preciso trazer para dentro do sistema quem ainda não paga impostos". "Além disso, dizem ser necessário eliminar uma série de burocracias", acrescetam.

Em relação ao orçamento de Estado para o ano 2021, entendem que "a proposta de orçamento não traz nada de novo para apoiar as empresas, pois o que deveria existir era uma verdadeira reforma fiscal". Referem ainda que "o Pagamento Especial Por Conta deveria ser eliminado, bem como as Tributações Autónomas".

Constaram, por fim, que o fecho da economia, tal como aconteceu em Abril, é "extremamente prejudicial" e "de evitar a todo o custo".