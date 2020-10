Centro Cultural Português de Londres comemorou 38 anos

O Centro Cultural e Desportivo de Londres comemorou 38 anos de existência. A instituição é presidida pelo madeirense, José Manuel Sousa que afirmou, à margem da efeméride, que “este ano não vão poder realizar a festa como era costume devido à pandemia e face às restrições decretadas pelo governo Britânico devido à segunda vaga”.

O dirigente da colectividade portuguesa referiu que o acto será comemorado simplesmente assinalar a data com um “encontro restrito à direcção do centro cultural”, sublinhando que actuamente são poucas as actividades que o Centro está a desenvolver aproveitando para confeccionar refeições para sistema nacional de saúde e também estão a dar apoio a algumas pessoas mais necessitadas da comunidade.

José Manuel Sousa afirmou ainda que o grupo de folclore continua ensaiar, mas com um número muito restrito e que a instituição apoia ainda um outro grupo no qual “só os elementos que tocam ensaiam no nosso espaço”, além disto “recebemos pessoas da comunidade a nos pedir todos os dias apoio para as marcações no Consulado Português”.

O Centro Cultural e Desportivo Português de Londres promove diversas festas temáticas e convívios, com especial destaque para o Dia da Madeira e das Comunidades Madeirenses e do Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portugueses, actos que este ano não se realizaram devido à pandemia.