‘Inovação e futuro’ em debate hoje

O Centro Congressos Casino da Madeira acolhe hoje, a partir das 9h30, a 3.ª Conferência ‘Inovação e Futuro. Esta iniciativa, organizada pelo DIÁRIO, NOS Empresas e Casino da Madeira, visa mudar o ‘mindset’ e analisar os temas em expansão mundial relacionados com a revolução da tecnologia em qualquer área, envolvendo toda a comunidade, especialmente das áreas empresariais e académicas.

A conferência que decorre durante todo o dia terá como oradores convidados Luís Miguel Santo, Paulo Soeiro de Carvalho, José Santos Victor e Ana Teresa Freitas.

Luís Miguel Santo é responsável na NOS pela Rede Móvel e Terminais, integrado na Direcção de Engenharia de Rede. Ingressou na NOS em 2000 e hoje activamente a preparar a próxima geração, o 5G.

Paulo Soeiro de Carvalho, após 7 anos na liderança da Economia e Inovação na CML, dedica-se actualmente a um projecto empresarial ligado à consultoria de inovação e estratégia.

José Santos-Victor é, desde Janeiro de 2006, Director Adjunto para as Relações Internacionais do IST.

Ana Teresa Freitas (PhD) é CEO e co-fundadora/accionista da HeartGenetics, Genetics and Biotechnology SA, desde 2013. É ainda Professora Catedrática do Departamento de Engenharia Informática no Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa. É especialista nas áreas de Bioinformática, Genética Humana, Informática em Saúde, Algoritmos e Data Mining.

Os bilhetes para estudantes custam 5 euros e 10 euros para assinantes do DIÁRIO. O ingresso normal é de 15 euros.

Este projecto realiza-se em parceria com ISEG-IDEFE, com a Startup Madeira e com o M-ITI, contando ainda com o apoio do Santander Totta.