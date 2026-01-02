Nova Direita critica suspensão de reembolsos do Subsídio de Mobilidade

A Nova Direita manifestou-se, esta tarde, sobre a suspensão do Subsídio Social de Mobilidade (SSM), acusando o Governo Regional de permitir que o Governo da República “prejudique a vida dos madeirenses”.

Em comunicado, o partido afirma que os deputados eleitos pelos madeirenses na Assembleia da República pela bancada do PSD “continuam a permitir que o governo central brinque com os madeirenses” e que “não têm voz activa e nem coragem de parar com este massacre e atentado à mobilidade dos madeirenses”.

Paulo Azevedo considera que “os madeirenses têm o direito de conhecer o parecer dado pelo Governo Regional sobre a nova lei do Subsídio Social de Mobilidade” e defende que a legislação “não irá resolver o problema das dívidas ao Estado, mas sim complicar cada vez mais a vida dos madeirenses”. Para o responsável, o valor das passagens tem de ser fixo, pondo fim aos "reembolsos vergonhosos" que, a seu ver, não passam de "uma humilhação”.

A posição surge no contexto de uma suspensão temporária do processo de reembolsos dos pedidos de SSM pelos CTT — Correios de Portugal, que, segundo a empresa, estão à espera de novas instruções das entidades competentes para retomar o serviço.

Os CTT reiteraram o compromisso de “normalizar o atendimento assim que as condições para o efeito forem restabelecidas pelo detentor do serviço”, num processo que aguarda a publicação de portarias nacionais necessárias à actualização legal do subsídio.

A suspensão afecta igualmente pedidos no âmbito do programa “Estudante Insular”.